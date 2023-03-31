Лукашенко призвал срочно прекратить боевые действия на Украине словами «всё, мёртво, замерли»

Как заявил президент Беларуси, остановиться необходимо прямо сейчас, пока не началась дальнейшая эскалация. Лукашенко сказал, что решил рискнуть и предложить прекратить боевые действия. Да, отметил белорусский лидер, многие сейчас — особенно в России — могут сказать: «Но Россия уже прекращала военные действия на Донбассе». Но сейчас, как подчеркнул Лукашенко, ситуация совсем другая.

Белорусский президент заявил, что необходимо объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники. Такую ситуацию Александр Лукашенко кратко охарактеризовал словами: «Всё, мёртво. Замерли!». По, подчеркнул белорусский лидер, если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом — Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, и другие ресурсы. Также Александр Лукашенко заявил, что сторонам необходимо сесть за стол переговоров.