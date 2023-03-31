Не упустите время в апреле, чтобы избавить участок от проволочника

Так как проволочник – это личинка жука щелкуна, то методы борьбы должны быть направлены на уничтожение и личинок, и куколок, и взрослых жуков.

Если на участке расплодился этот вредитель, то бороться с ним придется не менее года.

Весной, как только сойдет снег, нужно перекопать землю на глубину 20-25 см, для того, чтобы выкопать вредителя на поверхность. Заморозки, которые еще будут весной не раз, уничтожат часть личинок.

Повторно перекопать грунт необходимо будет в мае, в то время, когда жуки отложат яйца в почву.

На участке не должно быть куч с растительными остатками, так как вредители очень любят откладывать в них яйца.

Самой благоприятной средой для проволочника является грунт с высокой кислотностью, поэтому почву нужно раскислять. Для этого используют известь, доломитовую муку или мел.

Вредитель не переносит азотные удобрения: аммиачную селитру и сульфат аммония. Используя эти средства в земледелии, можно не только улучшить свойства грунта, но и уничтожить личинки жука-щелкуна.

Если проволочник атаковал теплицу, то можно использовать самодельные ловушки. Картофель нарезают кружочками (2 см толщиной), в каждый кружок надо воткнуть палочки, длинной 25 см. Картофель прикопать на глубину 20 см в грядки с шагом 30-50 см.

Через 2-3 дня картофель можно достать, на нем будут личинки проволочника, которые нужно сжечь.

Чтобы отпугнуть вредителя при высадке рассады, лунку нужно пролить раствором марганцовки в расчёте 5 г на 10 литров воды.