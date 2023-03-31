Нереальный урожай капусты: какие проверенные хитрости помогут его получить

Как вырастить крупные, сочные, здоровые кочаны капусты? Причем получить их как можно раньше? Опытные дачники утверждают, что это реально. И приступать к процессу нужно сразу, как только оттает земля в теплице.

Семена культуры высаживать, когда грунт прогреется примерно на 7 см. Для этого перед посевом семян на рассаду разрыхлить грядку, пролить теплым раствором комплексного минерального удобрения. После посева все накрыть прозрачной пленкой.

В мае, когда рассада подрастет, ее уже можно будет высадить на постоянное место. Лунки при этом сформировать на расстоянии 50 см друг от друга.

Поливать примерно раз в неделю, на следующий день после полива рыхлить. Раз в три недели подкармливать бражкой из зеленой травы.

В июне олин раз добавить в это удобрение борную кислоту: 5 г порошка развести в поллитровой банке горячей воды и добавить раствор в подкормку.

В середине июля нужно опрыскать рассаду препаратом Завязь - и они начнут завязываться.