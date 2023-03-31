Обеспечьте это рассаде огурцов, и она не будет вытягиваться

Одна из главных проблем, которая поджидает огородников при выращивании рассады огурцов, это ее вытягивание. Чуть проклюнувшись, росток начинает тянуться, становится тонким и длинным, и в результате, падает под весом листочков.

Из таких ростков хорошего саженца не получиться, он будет постоянно болеть, замедлит рост и, скорее всего, погибнет.

Почему рассада тянется?

Это происходит из-за недостатка света. Если растения стоят не на южной стороне, или погода не радует солнечными днями, то ждать крепких, коренастых растений не приходится.

Что предпринять?

Меры должны быть приняты немедленно.

Рассаду нужно перенести на самое светлое окно. Если света недостаточно, на внутренней стороне ящика нужно закрепить светоотражающий экран из фольги. Эта мера усилит освещение. Растения нужно подсветить ультрафиолетовой лампой. Она должна работать 8 часов ежедневно.

Для укрепления иммунитета растений их нужно подкормить слабым раствором древесной золы.