Опытная дачница объяснила разницу между пикировкой, пересадкой и перевалкой рассады

Эти мероприятия проводятся с рассадой разных растений, будь то помидор, баклажан, перец, огурец. В чем суть этих действий и как правильно их проделать, рассказала бывалая огородница.

Пикировка

Подразумевает собой рассаживание в отдельные емкости молодой рассады с одновременным урезанием основного корня, которое делается для получения ветвистых боковых корешков. Пикировка проводится при образовании двух настоящих листков. Делать это раньше не рекомендуется, корень еще мало развит и слаб. Позже нельзя тоже, корешки спутаются друг с другом.

Пересадка

Самое распространенное действие, проводимое с рассадой, - это пересадка. Это означает, что растение переносится в более просторную емкость, когда в первой ему становится тесно, корни переплетаются. В этом случае ком обычно не сохраняют, а рассыпают по возможности.

Пересадка может делаться в любые сроки, в отличие от пикировки. Если пересадка проводится с повреждением корешков, растение на время замедляет свой рост. Таким способом можно уменьшать бурный рост рассады при необходимости.

Перевалка

Это деликатный способ пересадки растения, которое крайне тяжело переносит повреждение корневой системы. Процедура проводится очень осторожно, с бережным отношением к каждому отросточку. Весь ком земли переваливается целиком как есть в другую емкость. А с боков пустоты заполняются свежей землей.

Получается, что перевалка - это разновидность пересадки, только для более нежных растений. Не совсем так. Тут тоже имеют значение сроки. Пересаживать можно в любо момент, а для перевалки важно не пропустить подходящее время. Если растение засиделось в тесном горшке, то корни у него сильно перепутались друг с другом и их придется распутывать. Но это уже будет не перевалка, а классическая пересадка.