Эксперт-садовод указал на ошибки рассадного периода, ведущие к плохому урожаю

Ошибки, сделанные в начальном периоде разведения рассады, могут дорого обойтись садоводу в будущем. В итоге все труды и хлопоты будут напрасными, а урожай хилый и убогий.

Свет

Чем больше света получает рассада, тем больше завязей она даст. Их будет много, и закладываться они начнут быстрее.

В первые две недели после проклевывания всходов их надо освещать круглые сутки! Потом можно сократить подачу света до 12-14 часов в день.

Тепло

Если вместе со светом обеспечить рассаду обильным теплом, результат, увы, будет не радостным. Растения вытянутся, тратя силы на рост и листву, а не на закладку плодов.

Еще один момент, высокая температура заставляет растение активно дышать, на это тже уходит энергия. Рассада между тем растет чахлая и слабая. Что уже говорить про будущий урожай.

Очень низкая температура замедляет и останавливает рост, что тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужна золотая середина.

Итак, при ожидании всходов держим их при t около 25-27 градусов. Потом же понижаем ее до 18-19 днем, ночью - еще ниже - до 17-18.

Пикировка

Проблема в выборе срока. Это очень важно. Многие делают пикировку спустя 2 недели после выход ростков. Именно в это время закладывается первая кисть.

При пикировке растение испытывает стресс и пытается восстановить корень, а до закладки кистей ему уже нет дела, процесс проходит кое-как. Соответственно и урожай будет кое-каким.

Выход есть: провести пикировку в максимально ранние сроки, можно уже на 7-9 день жизни саженцев. К этому времени уже должен сформироваться один полноценный листик.

Позже не рекомендуется делать пикировку, потому что цветочные кисти формируются каждые 5-7 дней. Нарушать этот процесс не стоит, дабы не ухудшить будущий урожай.