Лепс и Расторгуев исполнили композицию погибшего участника спецоперации Старинцева

Композиции погибшего Андрея Старинцева "Вообще-то, здесь мог быть и ты" и "Разбуди меня, мама", принадлежащая перу депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой, вышли в финал вне конкурса по причине того, что авторов их уже нет в живых.

Исполнители Григорий Лепс и Николай Расторгуев прибыли специально на концерт конкурса "АвторА!", чтобы спеть композицию Старинцева дуэтом.

Расторгуев выразил надежду, что покойному понравилось бы их исполнение.

Напомним, что композитор погиб в Донецке во время ударов ВСУ по центру города.