Путин утвердил Концепцию внешней политики России

Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Обозреватели «РИА Новости» отметили, что основные положения обновленной концепции:
- Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;
- Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;
- Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;
- Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;
- Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;
- Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;
- Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
Последний раз Российская Федерация корректировала Концепцию внешней политики страны в 2016 году.