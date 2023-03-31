Путин утвердил Концепцию внешней политики России

Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что основные положения обновленной концепции:

Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений;

Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию;

Россия рассматривает курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира;

Приоритетное внимание уделят устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире;

Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности;

Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с Китаем и Индией;

Главная цель в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

Последний раз Российская Федерация корректировала Концепцию внешней политики страны в 2016 году.