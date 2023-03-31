Опытная дачница рассказала, как исправить вытянвшуюся рассаду томатов

Если с погодой не повезло, то предотвратить вытягивание рассады можно подсвечиванием даже обычной настольной лампой.

Как только начали вытягиваться молодые росточки, их нужно присыпать землей.

Для этого заранее в емкости оставляем много свободного места - заполняем посадочный стакан грунтом наполовину.

Высадив туда семечко, ждем всходов. Потом досыпаем землю.

Итак, удлинившиеся ножки свежей рассады присыпаем до семядольных листиков. Это даст возможность для прорастания новых боковых корней.

Когда надо будет пикировать, рассада будет крепкой и невысокой. Поливы не должны быть частыми и обильными. Это тоже ведет к вытягиванию рассады.

Подкормить нужно не ранее чем через 2-3 недели. Удобрение вносим во время полива.