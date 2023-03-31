Лучшая подкормка для клубники весной для роста крупных ягод

При выборе подкормки для клубничных кустов нужно опираться на возраст растения.

Для саженцев первого года жизни она не нужна. Удобрять ягодник минеральными и органическими составами надо на второй и четвертый год.

В третий год лучше ограничиться одними минеральными подкормками.

Вносить питательные вещества надо уже в апреле. Готовим состав: на 10 л воды одна столовая ложка нитроаммофоски. Поливаем каждый куст, доза - поллитра.

Крапивное удобрение вносится в качестве органики. Оно напитывает куст полезными элементами и улучшает состав почвы. Рецепт такой: ведро крапивы залить водой, настаивать 4 дня.

После готовности разбавить водой 1:10. Поливаем так же - по половине литра на куст. Частота поливов - раз в месяц.

После крапивной подкормки кусты быстро начнут расти и потом порадуют очень крупными сочными плодами.