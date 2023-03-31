Подоляк отверг инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине

«Ещё раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить», — написал Подоляк.

Советник главы ОП Украины пояснил, что киевский режим, по его мнению, имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.