«Россия уже “применила” ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — написал Джайл в колонке на официальном веб-сайте CNN.

Эксперт считает, что решение Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси помешало Соединённым Штатам и Европейскому союзу «пойти до конца» в вопросе накачки оружием киевского режима.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в Беларуси к 1 июля текущего 2023 года построят хранилище тактического ядерного оружия.