Лукашенко пообещал разобраться с теннисисткой Соболенко за ее проигрыш

Он напомнил, что в свое время Соболенко победила Рыбакину, но потом проиграла ей в финале.

При этом президент уточнил, что в последней игре Соболенко проиграла шесть двойных ошибок и «мало попадала даже в корт».

Он пообещал разобраться со спортсменкой по этому поводу.

Арина Соболенко – вторая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2023. На днях она участвовала в турнире WTA-1000 в Майами.

Выступление Соболенко закончилось проигрышем 74-й ракетке мира Соране Кырсте. Белоруска не смогла выйти в полуфинал.