Reuters: ЕС может вновь ввести импортные пошлины на украинское зерно

Обозреватели Reuters утверждают, что в письме на имя председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии заявили, что масштабы роста цен на продукты, включая зерновые масличные культуры, яйца, мясо птицы и сахар, были «беспрецедентными».

Большое количество украинского зерна, более дешёвого, чем произведённое в ЕС, с начала прошедшего 2022 года попадает в страны Центральной Европы, что оказывает негативное влияние на цены и доходы местных фермеров.

Польский, венгерский, румынский, болгарский и словацкий премьеры призвали к принятию мер по ограничению негативного влияния на европейский рынок импорта продуктов из Украины.