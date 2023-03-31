Как самому сделать из суглинка плодородную почву используя простые ингредиенты

Чтобы понять, сколько глины в земле у вас на участке, нужно проделать следующее: взять горсть влажной земли, свернуть ее в колбаску, а затем в кольцо. Если без проблем и трещин у вас получилось свернуть кольцо, то процент глины в земле 50-60 (практически чистая глина). Если колбаска при сворачивании дала трещины, то это тяжелый суглинок - там процент глины около 30. Если же земля еще на этапе колбаске покрошилась, то это легкий суглинок с содержанием глины не более 10 процентов.

Как сделать глиняную почву плодородной

1. Раскисление почвы

Чтобы превратить суглинок в плодородную почву нужно немало попотеть и потратить достаточно много времени. Чтобы сэкономить время и быстрее начать высаживать на участке что-либо, стоит облагораживать не всю почву на участке, а выбрать часть.

Давайте начнем с раскисления почвы. Сразу оговоримся: делать это придется регулярно, ведь почва будет стремиться к своему изначальному состоянию. Для этого в почву вносятся кальциевые компоненты. Но процесс этот небыстрый - эффект будет лишь на следующий год. Для начала нужно понять уровень кислотности почвы. Использовать можно, к примеру, набор "Агрохимик", либо же использовать электронный Ph-метр.

Далее можно использовать доломитовую муку. При этом ее количество рассчитывается исходя из Ph почвы. Перед весенней перекопкой нужно смешать с почвой 300-500 грамм доломитки на квадратный метр. В качестве раскисляющего средства используют золу или мел. На один квадратный метр грядки нужно 500-700 грамм мела или 1,5 кг золы.