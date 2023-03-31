Бывает так, что вы приобрели отличный дачный участок: вокруг шикарные виды, рядом речка или озеро, уютный домик и приветливые соседи... Но вот беда - почва не отличается плодородием. Такую опытные дачники называют "глиной".Эта земля тяжела в обработке, а при высыхании превращается в самый настоящий асфальт с большими трещинами.
Как самому сделать из суглинка плодородную почву используя простые ингредиенты
Каждый садовод хочет, чтобы почва на участке была как можно более плодородной.
-
Определяем количество глины в земле
Чтобы понять, сколько глины в земле у вас на участке, нужно проделать следующее: взять горсть влажной земли, свернуть ее в колбаску, а затем в кольцо. Если без проблем и трещин у вас получилось свернуть кольцо, то процент глины в земле 50-60 (практически чистая глина). Если колбаска при сворачивании дала трещины, то это тяжелый суглинок - там процент глины около 30. Если же земля еще на этапе колбаске покрошилась, то это легкий суглинок с содержанием глины не более 10 процентов.
-
Как сделать глиняную почву плодородной
1. Раскисление почвы
Чтобы превратить суглинок в плодородную почву нужно немало попотеть и потратить достаточно много времени. Чтобы сэкономить время и быстрее начать высаживать на участке что-либо, стоит облагораживать не всю почву на участке, а выбрать часть.
Давайте начнем с раскисления почвы. Сразу оговоримся: делать это придется регулярно, ведь почва будет стремиться к своему изначальному состоянию. Для этого в почву вносятся кальциевые компоненты. Но процесс этот небыстрый - эффект будет лишь на следующий год. Для начала нужно понять уровень кислотности почвы. Использовать можно, к примеру, набор "Агрохимик", либо же использовать электронный Ph-метр.
Далее можно использовать доломитовую муку. При этом ее количество рассчитывается исходя из Ph почвы. Перед весенней перекопкой нужно смешать с почвой 300-500 грамм доломитки на квадратный метр. В качестве раскисляющего средства используют золу или мел. На один квадратный метр грядки нужно 500-700 грамм мела или 1,5 кг золы.
-
2. Изменение структуры почвы
Для того, чтобы сделать почву более рыхлой, нужно провести ее пескование. Использовать можно крупнозернистый речной песок. Не забывайте, что при перекопке песок уходит на глубину, поэтому его нужно вносить постоянно - одно ведро на квадратный метр. Кроме песка можно использовать мелкий гравий, кирпичную крошку, молотый керамзит, агроперлит, диатомит садовый.
-
3. Внесение органики
Органика решает несколько важных задач: улучшает проводимость кислорода, улучшает структуру почвы, создает кормовую базу для дождевых червей, привносит микрофлору и дает источник питания для растений. При этом всю органику, к примеру перегной или навоз нужно вносить не глубже, чем на 10-15 сантиметров. При этом вам понадобится крайне много органики - 2 ведра на квадратный метр.
В целом, при облагораживании почвы подойдет вся органика: перегной, навоз, остатки с кухни, кукурузный бурьян, газонная трава, вырванные сорняки и так далее. Чем больше - тем лучше. При этом крупную органику нужно предварительно измельчать, а траву - подсушивать, чтобы не провоцировать гниение.
-
-
-
23:48
Иван Ободов
Выживший после взрыва на шоколадной фабрике в США, находясь в огне, упал в чан с шоколадом
Женщина, извлеченная живой из-под обломков шоколадной фабрики в Пенсильвании после взрыва, в результате которого погибли семь коллег, говорит, что пламя охватило здание и ее руку, когда под ней провалился пол.
-
23:45
Иван Ободов
Ассистент режиссера фильма Алека Болдуина «Rust» осужден убиство Халина Хатчинса
Дэйв Холлс был приговорен в пятницу после того, как признал себя виновным в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, которое привело к смертельному выстрелу в кинооператора фильма Халин Хатчинс на съемочной площадке.
-
23:43
Иван Ободов
В мексиканских иммиграционных центрах с мигрантами обращаются «как с преступниками»
Луиза Хименес думала, что идет в офис для легализации своего пребывания в Мексике, но вместо этого она оказалась в иммиграционном центре, похожем на тот, где десятки мигрантов погибли во время пожара.
-
23:42
Иван Ободов
Ford отзывает петицию, требующую разрешения США на внедрение беспилотных автомобилей
Компания Ford Motor Co отозвала петицию, требующую одобрения американских регулирующих органов на ежегодное развертывание до 2500 самодвижущихся автомобилей без обязательного контроля со стороны человека.
-
23:40
Иван Ободов
Лидер полицейского профсоюза района Бэй ввозил в США фентанил для продажи оптом
Главе полицейского профсоюза в районе залива Сан-Франциско предъявлены федеральные обвинения в том, что она якобы незаконно ввезла в США тысячи синтетических опиоидов из нескольких стран с целью их распространения.