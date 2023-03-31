Опытный дачник посоветовал, как успешно вырастить морковь на песчаной почве

Многое зависит от того, какую именно культуру выращивать на песке. Например, морковь может хорошо расти в таких условиях и даже радовать отменным урожаем.

Семена

Сначала семенной материал надо обеззаразить, чтобы не допустить появления болезней. Для этого берем раствор марганцовки 1%.

Погружаем в него семена на 30 минут, потом промываем и сушим.

Можно прогреть семена в горячей воде, оставив их замоченными на 15 мин (t +50). Еще одно средство - Споробактерин. К 10 л воды надо прибавить 10 г средства. Обработать раствором семена.

Земля

Осенью, перекапывая землю, вносим органические удобрения,туда же добавляем фосфор, калий. Заглубить добавки надо на 20-30 см.

Для одного квадратного метра земли берется 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия, туда же 15 г мочевины.

Если внести навоз перед посадкой, морковь вырастет с горчинкой и будет плохо храниться.

Посадка

Готовим грядку, проделываем на ней канавки глубиной до 3 см. Интервал между ними - 5 см. Посаженные семена укрываем спанбондом, предварительно хорошенько полив.

Уход за морковкой, растущей на песчаном грунте будет традиционным: рыхление, удобрение, полив, борьба с вредителями и болезнями.