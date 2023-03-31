Черную ножку у рассады легче предупредить, чем лечить

В любом грунте есть грибковые споры, которые при определенных условиях разрастаются и губят растения. К таким условиям относятся: излишняя влага, слишком низкая или слишком высокая температура воздуха и грунта, слишком густые посевы, плохое освещение, которое способствует вытягиванию саженцев.

Причина может крыться в некачественном очень кислом грунте.

Если саженцы заболели этим грибковым заболеванием и полегли, то помочь им уже ничем нельзя.

А вот в начальной стадии заболевания, когда стволик лишь слегка потемнел и на нем нет перетяжки, можно попробовать реанимировать растения.

Для этого надо прекратить поливы, хорошо прорыхлить грунт, присыпать его золой с добавлением измельченного активированного угля. Можно присыпать поверхность грунта порошком фитоспарина.

Загущенные посадки нужно прорядить, а лучше распикировать в отдельные емкости со свежей землей.

Через 10 дней растения проливают крепким настоем луковой шелухи, которая и иммунитет поддержит, и дополнительно продезинфицирует грунт.