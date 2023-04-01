Поклонники Светланы Ходченковой заволновались, что она рассталась с бойфрендом

Светлана Ходченкова пришла одна на премьеру сериала "Актрисы", в котором она сыграла главную роль. Премьера этого проекта прошла в московском кинотеатре "Октябрь" 30 марта.

Сценарий к нему написала актриса Паулина Андреева, а снял ее супруг - знаменитый режиссер Федор Бондарчук.

Светлана Ходченкова появилась на премьере в гордом одиночестве и не одарила публику улыбкой. На основании чего почитатели ее таланта сделали вывод, что артистка переживает не лучший период в личной жизни.

Еще не так давно Светлана посещала светские мероприятия в сопровождении таинственного бойфренда, который старательно прятался от прицела объективов и скрывал лицо под надвинутой кепкой.

Но на сей раз Ходченкова была одна и не в настроении, что натолкнуло поклонников на мысль о ее расставании с избранником. Хотя на самом деле это ничего не значит: актриса вольна посещать разные мероприятия в одиночку, а хорошее настроение - дело наживное.

К своим 40 годам Светлана Ходченкова еще не замужем, хотя в ее жизни уже была неудачная помолвка с бизнесменом Георгием Петришиным. Но ничего не мешает молодой и привлекательной актрисе устроить личную жизнь, даже вопреки предположениям поклонников.