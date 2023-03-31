Офицеры арестовали аллигатора, разгуливающего возле стадиона Тампа-Бэй, США

23:31 2023-03-31

Полицейские Тампы были вызваны в коммерческую часть города из-за беспорядков, но это была не публичная драка или кто-то вел себя беспорядочно. Это был 9-футовый аллигатор, который в среду вечером прогуливался по улице.

Полдюжины офицеров вместе с толпой зрителей наблюдали, как на перекрытой улице мигали огни патрульных машин, согласно видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной Департаментом полиции Тампы.

Затем офицер сделал петлю из желтой веревки и накинул ее на верхнюю часть пасти аллигатора.

"Готовы?" - сказал один из офицеров. "Вы хотите прыгнуть на него?"

Так они и сделали: один офицер взялся за голову вытянутыми руками, а другой взвесил остальную часть тела аллигатора. Третий офицер был привлечен, чтобы помочь взвесить аллигатора.

Офицер, державший пасть аллигатора закрытой, попросил у своих коллег полотенце, чтобы закрыть ему глаза, и клейкую ленту, чтобы обмотать пасть. Они также связали скотчем ноги аллигатора. "За спиной, как будто вы надеваете на него наручники", - сказал один из офицеров.