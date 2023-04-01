Рагг: из-за деменции Байдена образовалась мощная антизападная коалиция во главе с Россией

Рагг считает, что из-за попыток Байдена изолировать Россию в изоляции оказались сами Соединенные Штаты.

По его мнению, в антизападную коалицию вошли Россия, Китай, Саудовская Аравия и Индия, которые могут одолеть США.

Причиной такой ситуации бизнесмен назвал деменцию нынешнего американского президента, которому не под силу справиться с сильными лидерами вроде Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Рагг также полагает, что будущим американским правительствам не удастся компенсировать ущерб, нанесенный за время президентства Байдена.