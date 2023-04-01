Россия стала председателем Совбеза ООН с 1 апреля

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, в апреле не планируется проводить официальные заседания Совбеза по Украине.

Однако в начале месяца должно пройти неформальное заседание, на котором будет обсуждаться эвакуация детей из зоны спецоперации.

На конец месяца запланирован визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, однако пока нет информации о предоставлении ему американской визы.

25 апреля Лавров должен председательствовать на заседании Совбеза ООН по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.