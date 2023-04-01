Цвет человеческих глаз указывает на предрасположенность к раку

Злокачественные опухоли глаз возникают, если пигментные клетки делятся слишком быстро. Наука до сих пор не может с точностью объяснить этот процесс.

Больше всего риску таких опухолей подвержены люди с зелеными и голубыми глазами и светлой кожей, меньше всего - кареглазые и смуглые.

Помимо цвета на развитие онкологии оказывает влияние количество аномальных пятен на радужной оболочке. Чем их больше - тем выше риск заболеть.

Благодаря многочисленным исследованиям ученым удалось установить взаимосвязь между цветом глаз и степенью повреждения кожи под воздействием ультрафиолета. Выяснилось, что у светлоглазых и светлокожих людей меньше меланина, поэтому они сильнее сгорают на солнце.

Также исследователи установили, что у светлокожих людей риск развития плоскоклеточного рака кожи на 24 % выше, чем у смуглых, а риск развития базально-клеточной карциномы (это тоже разновидность рака кожи) у них выше на 17 %.