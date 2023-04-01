1 апреля бывший советник Кучмы Олег Соскин опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что войска Российской Федерации обладают способностью прорвать линию обороны ВСУ уже в скором времени с последующим выходом сил спецоперации РФ к Днепру.

По мнению Соскина, подобное обстоятельство может угрожает украинскому суверенитету, однако выход ВС России к Днепру станет реальным лишь в том случае, если российские военные достигнут существенного оперативного успеха на Авдеевском направлении в Донецкой Народной республике.

При этом Олег Соскин утверждает, что уже сейчас Авдеевка становится "вторым Артемовском", поскольку армия Украины несёт серьёзные потери при ожесточённых боях за контроль над данным городом, как это происходит на Артемовском участке фронта.

Бывший офицер-разведчик ВС Соединённых Штатов Тони Шаффер согласен с мнением Соскина, считая, что войска России в настоящий момент прорывают вторую и третью линии обороны украинской армии под Артемовском, что спровоцирует поражение ВСУ в данной зоне проведения спецоперации.

Шаффер считает, что скорое поражение вооружённых сил Украины под Артемовском приведёт к незамедлительной попытке подразделений ВСУ отступить к Днепру, что станет залогом передела линии фронта и переломным моментом во всей СВО. Также Тони Шаффер уверен в том, что ситуация в Артемовске не сложится в пользу армии Украины, если там не будут задействованы силы НАТО.

Характерно, что накануне Владимир Зеленский дал интервью газете "Ассошиэйтед пресс", где заявил, что после проигрыша украинских войск в Артемовске администрация Киева столкнётся с сильным давлением как со стороны лидеров коллективного Запада, так и со стороны населения Украины, которое будет склонять правительство страны к переговорам с Россией.