Постпред Беларуси в ООН резко высказался в адрес тех, кто вмешивается в дела его страны

По этому поводу Рыбаков высказался на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном теме "Угрозы международному миру и безопасности". Информация передана новостной службой БЕЛТА.

Постпред Беларуси:

Мы обращаемся также ко всем желающим решать проблемы прав человека, которые якобы существуют в Беларуси. Предлагаем вам сначала разобраться с собственными проблемами в ваших собственных странах. Например, с проблемами пенсионеров нынешних и будущих, с проблемами президентов нынешних и прошлых, а возможно, и будущих.

Далее дипломат отметил, что Беларусь уже не раз выступала с требованием о невмешательстве в ее внутренние дела.

Рыбаков настоятельно порекомендовал всем, кто пытается говорить о "желаниях белорусского народа", касающихся "внутриполитических решений в стране":

Вы не имеете ни малейшего представления о том, что думает на самом деле белорусский народ.

Упомянув тему размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, Рыбаков отметил, что его страна не желает нападать на кого-то, и никогда не сделает это первой.

Но при необходимости она "даст адекватный ответ с использованием всего имеющегося потенциала на любую внешнюю агрессию".

Далее постпред подчеркнул, что такие действия, как размещение ядерного оружия в РБ, абсолютно законны и являются вынужденной превентивной мерой для укрепления безопасности страны.