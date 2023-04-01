Reuters: Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины на $2,6 млрд

Утром субботы, 1 апреля, журналисты американского новостного агентства Reuters со ссылкой на инсайдеров уведомили общественность о том, что уже 4 апреля администрация Белого дома официально объявит о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины, общая стоимость которого составит 2,6 миллиарда долларов.

По данным Reuters, в новый пакет военной помощи для подразделений ВСУ войдут бензовозы и радиолокационные станции для наблюдений за передвижениями воздушных объектов, а также снаряды для реактивных систем залпового огня бронебойного образца, необходимые для борьбы с танками.

При этом в Reuters отметили, что новый пакет военной помощи для Украины ещё не был утверждён, однако ожидается, что среди его содержимого будут фигурировать разные типы боевых снарядов, в том числе боеприпасы для танков Abrams M1, которые будут поставлены Киеву позже.

Характерно, что ранее спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что в будущем западные страны могут передать Киеву истребители МиГ-29 советского образца, однако данное вооружение является устаревшим и не поможет группировке ВСУ переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

Накануне Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что в случае поражения украинской армии в Артемовске администрация Киева столкнётся с колоссальным давлением со стороны Запада, который попытается принудить правительство Украины к заключению мира с Россией.