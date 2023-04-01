Подоляк предложил «физически зачистить» Украину от представителей УПЦ

1 апреля советник Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналистам "24 канала", где публично заявил, что считает целесообразным ликвидацию Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. По мнению Подоляка, в стране должна существовать лишь одна православная церковь, которая будет считаться администрацией Киева канонической.

Михаил Подоляк считает, что идеальный момент для ликвидации УПЦ внутри украинского государства фактически является уже упущенным, поскольку наиболее удобно для Киева осуществить уничтожение данной ветви православия в государстве было в первые шесть месяцев от начала спецоперации.

При этом Подоляк уверен, что ликвидация Украинской православной церкви является возможной невзирая на трудности, с которыми может быть сопряжено данное мероприятие. Советник Владимира Зеленского подчёркивает, что речь идёт о "физической зачистке" УПЦ на территории Украины.

Характерно, что накануне лидер СНБО Украины Алексей Данилов предложил выселить монахов Украинской православной церкви с территории Киево-Печерской лавры. Данилов подчёркивает, что для выдворения представителей УПЦ из Лавры правительство Украины не должно прибегать к силовым методам.

Днём ранее митрополит Украинской православной церкви Павел (Лебедь) сообщил, что Господь не просит Владимиру Зеленскому систематические гонения на верующих собственной страны.