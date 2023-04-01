1 апреля аналитик информационного агентства Trending Politics Коллин Рагг опубликовал новую статью, в которой раскритиковал администрацию Джозефа Байдена, поспособствовавшую введению масштабных антироссийских санкций после начала специальной военной операции на территории Украины.

По мнению Рагга, Байден и его команда попытались отделить Россию от всего цивилизованного мира, намереваясь навредить её экономике, однако в действительности изолированными оказались Соединённые Штаты, поскольку Москва успешно создала антизападную коалицию для борьбы с гегемонией Вашингтона.

Коллин Рагг уверен, что в настоящий момент Российская Федерация, Китайская Народная республика, Индия, и Саудовская Аравия смогли консолидироваться для плодотворного сотрудничества, и данный союз существенно превосходит мощь американского государства по всем показателям.

При этом Рагг считает, что Джо Байден является "человеком с деменцией", который будучи представителем власти не может эффективно противостоять политике, осуществляемой Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также аналитик выразил уверенность в том, что главы России и Китая являются сильными лидерами, если сравнивать их с президентом США.

Характерно, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что об изоляции России постоянно рассказывают в зарубежных СМИ, однако в действительности государства всего мира сотрудничают с Москвой до сих пор.