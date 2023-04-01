Утром субботы, 1 апреля, журналист газеты Mysl Polska Эугениуш Зинкевич опубликовал новую колонку, в которой рассказал, что правительство Польши поступательно готовят поляков к участию их государства в войне против армии России. По мнению Зинкевича, польская пропаганда антироссийского характера начала активно набирать обороты в масс-медиа внутри страны.

Аналитик информагентства Mysl Polska уверен, что действия нынешнего польского правительства тождественны тем, что предпринимали власти Польши в периоды между двумя Мировыми войнами, когда местные газеты рассказывали населению страны о том, что Польша в состоянии одержать победу в конфликте с Германией.

Кроме того, Эугениуш Зинкевич отметил, что французские и британские политики систематически обманывали поляков, когда те участвовали в конфликтах вместе с Польшей. Зинкевич напомнил, что Шарль Талейран, являющийся дипломатом эпохи Наполеона, публично говорил о способности принуждения граждан Польши к войне посредством разжигания русофобии в их рядах.

Также Зинкевич отметил нежелание армий Великобритании и Франции вступать в войну с нацистской Германией после того, как Польша была атакована войсками Адольфа Гитлера 1 сентября 1939 года. Колумнист вспомнил о понятии "окопной войны", которую вели Париж и Лондон, объявив себя противниками Берлина, но не участвуя в боевых действиях против нацистской армии.

Резюмируя, Эугениуш Зинкевич подчеркнул усилившуюся связь между поляками и украинцами на фоне участия последних в антироссийском конфликте. Журналист выразил уверенность в том, что подобные связи формируются искусственно и необходимы для вовлечения Польши в театр боевых действий.