Предстоящее размещение ядерного оружия в Беларуси стало сдерживающим фактором для Запада

Эксперт по вопросам безопасности Кейр Джайлз уверен, что Россия сделала успешный ход, сообщив о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси:

Россия уже с большим успехом «использовала» ядерное оружие, фактически не применяя его.

Этот шаг помешал странам Евросоюза и Соединенным Штатам "пойти до конца", то есть осуществить масштабные поставки вооружения Киеву, которые могли бы реально приблизить победу Украины.

Такая "российская тактика" привела к тому, что страны Запада ограничили объем военных поставок.