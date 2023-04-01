США призвали Россию отменить свои планы по размещению ядерного оружия в Беларуси

Заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд призвал Россию отказаться от намерения расположить базы с ядерным оружием в Беларуси.

Он отметил, что для такого шага нет серьезных поводов. Кроме того, дипломат выступил с требованием в адрес Москвы о немедленном прекращении "эскалационной риторики" и муссирования темы возможного использования ядерного вооружения.

Роберт Вуд предупредил, что применение "химического, биологического или ядерного оружия на Украине будет иметь суровые последствия", потому что такой шаг "фундаментально изменит природу этой войны".

Также представители США в ООН потребовали от России приступить к выводу своих войск с украинских земель.