В субботу утром, 1 апреля, журналисты информагентства Defense One взяли интервью у американского генерала Марка Милли, который публично сообщил о том, что администрация Пентагона не может поставить Украине ракеты с большим радиусом действия вопреки частым просьбам Киева о таких поставках.

По данным Милли, Министерство обороны Соединённых Штатов обязано обеспечить наличие достаточного количества подобных боеприпасов на балансе национальной армии, необходимость в которых может существенно возрасти на фоне потенциально возможного внезапного нападения на американское государство.

Марк Милли утверждает, что в настоящий момент США обладают достаточным запасом ракет большого радиуса действия лишь для собственных нужд и не имеют дополнительных производственных мощностей для серийного выпуска таких ракет по просьбам правительств третьих стран.

Также Милли считает, что наличие дальнобойных снарядов не является фактором, обуславливающим успех на поле боя, поскольку подразделения ВСУ могут действовать успешно, обладая достаточным количеством беспилотных летательных аппаратов ударного типа. Генерал уверен, что подобные дроны есть у Великобритании, и Лондон мог бы принять решение об из поставке Киеву.

Кроме того, Марк Милли заверил, что в настоящий момент поставки боеприпасов ATACMS для РСЗО HIMARS в Украину не являются возможными. Подобные боеприпасы обладают радиусом действия в 300 километров.