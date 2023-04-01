GT: США используют доллар как оружие, приближая конец своей гегемонии

1 апреля китайское информационное агентство Global Times опубликовало статью, в которой уведомило, что осуществляемая Соединёнными Штатами политика подталкивает мировые державы к постепенному отказу от американского доллара, что может привести к концу господства Вашингтона и зарождению многополярного мироустройства.

По мнению аналитиков GT, США поступательно превращали ставший мировой резервной валютой доллар в оружие, вводя незаконные санкции одностороннего характера против третьих государств, чем подтолкнули их к переосмыслению практики международных расчётов в американской валюте.

Представители китайской газеты сходятся во мнении, что ведущие экономисты США уже сейчас осознают риски курса, выбранного официальным Вашингтоном, понимая, что крах доллара будет спровоцирован отказом от него со стороны России, Китая, Индии и их стран-партнёров.

Также в Global Times уверены, что санкции коллективного Запада и Соединённых Штатов в частности против России пролили свет на природу доллара как вооружения, способного ставить под угрозу экономики государств, широко использующих американскую национальную валюту во всех сферах своей жизнедеятельности.

Кроме того, в GT верят, что за падением позиций доллара на планете последует неизбежный крах системы международных расчётов SWIFT, поиск альтернативы которой является первостепенной задачей для множества стран уже сейчас.