Утром субботы, 1 апреля, глава парламента Крыма Владимир Константинов опубликовал новый пост в социальных сетях, сообщив, что переломный момент в специальной военной операции на территории Украины неизбежно произойдёт в нынешнем году и приведёт к завершению СВО.

По мнению Константинова, спецоперация обязательно закончится победой российских Вооружённых сил, которые заняты восстановлением контроля Москвы над историческими территориями России. Кроме того, политик уверен, что российско-украинский конфликт завершится не миром.

Владимир Константинов утверждает, что после окончания СВО действующий в Киеве политический режим падёт, чему будет предшествовать проигрыш украинской армии на всех линиях фронта. Кроме того, Константинов признал, что считает киевское правительство военной хунтой, незаконно захватившей власть в стране.

Лидер парламента крымского полуострова уверен, что ситуация на поле боя уже сейчас складывается в пользу армии России, о чём свидетельствует непосредственное общение политика с бойцами российской армии в зоне спецоперации. Владимир Константинов считает, что до конца года ВС РФ смогут достичь всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский публично признался в страхе перед возможным поражением ВСУ на территории Артемовска, отметив, что в случае подобного развития событий западные союзники начнут склонять администрацию Киева к переговорам с Москвой.