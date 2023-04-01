СБУ предъявили обвинения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу

Утром субботы, 1 апреля, журналисты новостного агентства "Страна.ua" уведомили, что сотрудники Службы безопасности Украины предъявили обвинения митрополиту Украинской Православной церкви Павлу (Лебедю), который является наместником Киево-Печерской Ларвы. Позднее информацию подтвердил сам священнослужитель.

По данным Павла, сегодня около 7:30 утра по украинскому времени к нему пришли агенты СБУ, вручив ему обвинения сразу по двум статьям, среди которых "поддержка вооружённой агрессии со стороны Российской Федерации" и "разжигание межрелигиозной вражды внутри государства".

Сам митрополит Павел утверждает, что ему не дали возможности помолиться с утра, также сообщив священнику о том, что в настоящий момент на территории его частного жилища будут проводиться обыски. При этом Павел утверждает, что его обвинили в сотрудничестве с Россией и проклятиях в адрес Владимира Зеленского.

Кроме того, митрополит Павел отрицает свою причастность к проклинанию Зеленского, отметив, что ранее он высказывался об украинскому президенте словами из Евангелия, среди которых "слёзы наши упадут на головы ваши". Таким образом Павел прокомментировал гонения ну УПЦ, организованные действующим главой Украины.

Известно, что в настоящий момент вокруг Киево-Печерской Лавры собралось большое количество верующих, которые ночуют в данной церкви несколько дней подряд, опасаясь, что её служители будут насильно выдворены на улицу правоохранителями.