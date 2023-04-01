Певица Наташа Королева решила стать дизайнером

Наташа Королева меняет амплуа. К своему юбилею (а в мае ей исполнится 50 лет) певица приготовила поклонникам сюрприз. Звезда решила стать модельером, сообщает Рrozvezd.info.
Артистка с дизайнером Аникой Керимовой готовит к выпуску свою первую модную коллекцию. По словам модельера, ее на создание линии одежды вдохновили хиты певицы.
Наша коллекция на самом деле создана по мотивам хитов Наташи, - поделилась Аника Керимова.
Будут «Желтые тюльпаны», «Ласточка», «Синие лебеди», «Подсолнухи», «Желтый чемоданчик». Мы получили уже первую партию тканей: принты роскошные. Яркие, стильные, оригинальные!
В коллекцию Королевой и Керимовой войдут сарафаны, парео, купальники и пижамы. Над созданием одежды две звезды трудились несколько месяцев.
Мы с Наташей разрабатывали вместе и принты, и сами модели. Наташа меня очень удивила. Звезды обычно несильно вникают в процесс создания одежды. А Наташа контролировала все, - рассказала Аника.
Когда создавали принты, мы засиживались порой до утра. Даже про еду забывали! Расходились только тогда, когда доводили все до ума. Но результатом и я, и Наташа довольны.