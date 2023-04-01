Певица Наташа Королева решила стать дизайнером

Наташа Королева меняет амплуа. К своему юбилею (а в мае ей исполнится 50 лет) певица приготовила поклонникам сюрприз. Звезда решила стать модельером, сообщает Рrozvezd.info.

Артистка с дизайнером Аникой Керимовой готовит к выпуску свою первую модную коллекцию. По словам модельера, ее на создание линии одежды вдохновили хиты певицы.

Наша коллекция на самом деле создана по мотивам хитов Наташи, - поделилась Аника Керимова. Будут «Желтые тюльпаны», «Ласточка», «Синие лебеди», «Подсолнухи», «Желтый чемоданчик». Мы получили уже первую партию тканей: принты роскошные. Яркие, стильные, оригинальные!

В коллекцию Королевой и Керимовой войдут сарафаны, парео, купальники и пижамы. Над созданием одежды две звезды трудились несколько месяцев.