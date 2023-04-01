Гюльчатай из «Белого солнца пустыни»: как сегодня живет звезда фильма

Культовый фильм «Белое солнце пустыни» вышел на экраны в 1969 году, и сразу покорил сердца зрителей.

Однако мало кто знает, что для многих артистов, сыгравших в этой ленте, но стал роковым. После успеха фильма их жизни перевернулись практически на сто процентов, сообщает Вумен.ру..

Татьяна Федотова, исполнившая роль Гюльчатай - самой младшей жены в гареме, карьеру так и не построила. Более полувека после выхода картины в кино актриса не снималась.

По окончании балетного училища, где будущую звезду и нашел ассистент режиссера киноленты, Татьяна работала в танцевальном ансамбле «Ленконцерта». Затем женщина вышла замуж за композитора Геннадия Кузьмина и родила двоих детей.

С самого детства артистка была набожной, потому ее не интересовали ни публичность, ни слава. Долгие годы о ней ничего не было слышно, новости из жизни Татьяны поклонники узнавали через соцсети супруга, где тот изредка публиковал ее фотографии. Но в 2016-м муж умер.

В последний раз звезда снималась в 2017 году в клипе религиозного гимна «Ни высота, ни глубина».

А в 2021-м году появилась информация, будто Федорова вступила в секту. Как сообщают СМИ, женщина состояла в одной из религиозных организаций с сомнительной репутацией. Эксперт-религиовед Игорь Иванишко считает, что артистка находится там и сейчас.

Правда, близкие говорят обратное. Журналисты КП к годовщине выхода кинофильма решили узнать, где сейчас находится Гюльчатай и сумела ли выбраться из секты. Они связались с дочерью Марией Кузьминой, и та заявила, что с ее мамой все хорошо: