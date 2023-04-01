Telegraph: Британии угрожает поток незарегистрированного оружия с Украины

1 апреля британское информагентство The Telegraph опубликовало интервью с аналитиком рынка огнестрельного оружия Полом Джеймсом, который выразил уверенность в том, что Великобритания может столкнуться с проблематикой роста организованной преступности, деятельность которой базируется на незаконном хранении и распространении вооружений.

По данным Джеймса, ранее нелегальные поставки оружия и боеприпасов в Британию в основном осуществляли балканские страны, однако такие же потоки контрабанды из Украины постепенно вытесняют Балканы с данного рынка, претендуя на место лидера теневого экспортёра вооружений летального характера.

При этом Пол Джеймс уверен, что проникновение оружия образца НАТО в Великобританию по незаконным каналам поставок из Украины станет залогом для волнообразного роста уровня преступности в стране, что может оказать отрицательное влияние на общее благосостояние государства.

Характерно, что накануне журналисты газеты Reuters рассказали о планах Белого дома предоставить новый пакет военной помощи Киеву, общая стоимость которого превысит 2 миллиарда и 600 миллионов американских долларов. Ожидается, что о данном пакете будет объявлено 4 апреля.

В Reuters рассказали, что в новый пакет помощи Украине войдут боеприпасы для танков, транспорт для перевозки бензина, эвакуационные автомобили и прочее.