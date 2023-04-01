Бард Сергей Трофимов рассказал, как алкоголь превратил его жизнь в ад

Заслуженный артист России Сергей Трофимов, воспитывающий троих детей, в интервью одному из ютуб-каналов рассказал, как алкоголь превратил в ад его жизнь, сообщает Рrozvezd.info.

Я помогаю сейчас зависимым людям. Просто разговариваю с ними, чтобы понять - почему те стали наркоманами. Это то, что в православных традициях называется бесом, сатаной. У человека есть изъян в конструкции, который нужно чем-то заполнить. Порой достаточно одной беседы, чтобы человеку помочь. Люди научились разбираться в электронике, владеют информацией, но при этом разучились слушать и слышать другого человека.

Певец считает, что избыток информации делает речь собеседника для нас похожей на шум. При этом некоторые разучились излагать то, что их беспокоит.

Я сам бросил пить, и знаю, что вся причина - именно в человеке, а не в обстоятельствах. Сам человек это должен осознать и обратиться за помощью. Давить, ставить условия – ничего не поможет, если человек сам не хочет меняться. У меня также были проблемы с алкоголем, и мне повезло: попался доктор, который с помощью иглоукалывания купировал симптомы похмель.

Это, подчеркнул артист, помогло ему дальше действовать самому - он бросил пить. Трофимов не скрывает, что увлечение алкоголем стало мешать музыке, семье. Он почувствовал, что деградирует, как личность.