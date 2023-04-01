Утром 1 апреля лидер политического объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что высказывания официальных представителей украинского правительства на тему Запорожской атомной электростанции свидетельствуют о том, что в Киеве смирились с неспособностью вернуть свой контроль над ЗАЭС.

По мнению Рогова, в офис Владимира Зеленского пришло осознание того, что Запорожская АЭС вернулась в Россию, являющуюся домом для данного энергетического объекта. При этом политик выразил уверенность в том, что данная атомная электростанция попала в список российских предприятий навсегда.

Кроме того, Владимир Рогов напомнил, что власти Украины и государства коллективного Запада ввели санкционные меры в отношении ЗАЭС, что свидетельствует о признании данного объекта частью России. Рогов напомнил, что Запорожская область также вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года и не намерена возвращаться в состав Украины.

Рогов отмечает, что накануне Запорожскую АЭС уже второй раз посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси, и в Киеве верили в способность данного лица вернуть ЗАЭС под контроль Украины, чего в действительности не произошло.

Характерно, что ранее сам Гросси выразил удивление тому факту, что Владимир Путин хорошо осведомлён об устройстве и особенностях функционирования Запорожской атомной электростанции.