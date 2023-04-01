Гастроэнтеролог Каршиева рассказала, какие продукты замедляют старение

Гастроэнтеролог Анна Каршиева заявила, что употребление продуктов с большим содержанием клетчатки, а также ферментированных продуктов, способно значительно замедлить процесс старения, сообщает Рамблер.

По словам эксперта, важный фактор здоровья организма - микробиота (это сообщество бактерий кишечника). Она влияет на борьбу с воспалениями и укрепляет иммунитет.

Состав микробиоты определяет питание, потому организму нужны продукты с большим количеством пищевых волокон и клетчатки. Как показали исследования, при включении в ежедневный рацион 25-ти граммов клетчатки можно на треть снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака толстой кишки.

Клетчатка, пояснила специалист, содержится в цельнозерновых крупах: цельном овсе, коричневом рисе, булгуре. Пищевыми волокнами богаты семена, бобовые, орехи, овощи и фрукты.

Для микробиоты также полезны продукты, полученные путем брожения.