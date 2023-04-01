Знающая дачница объяснила, как сеять морковь, чтобы всходы были через 5 дней

Почему не всходят семена моркови:
вместо рыхлой воздушной почвы выбрана плотная глинистая;
используются семена старше двух лет;
не было подготовки семян с замачиванием;
слишком глубокая посадка;
не хватает влаги в почве.
Трудности посева связаны с мелким размером семенного материала. Каждый огородник исхитряется, как может, чтобы равномерно посеять морковные семена и быстрее получить всходы.
При посеве нужно учитывать важный момент: большое содержание эфирных масел мешает полноценному насыщению семян влагой.
Выручает необычный, но очень эффективный метод посадки. Семена помещаем в тряпочку, заворачиваем и закапываем на пол штыка лопаты. Через пять дней проверяем.
Ростки не вышли, но семена разбухли. Их нужно присыпать крахмалом и посеять в готовые канавки.
Располневшие семечки хорошо заметны на земле и поэтому их удобно раскладывать, не загущая посев. Всходы такая посадка даст уже через 5 дней.