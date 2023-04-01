Знающая дачница объяснила, как сеять морковь, чтобы всходы были через 5 дней

Почему не всходят семена моркови:

вместо рыхлой воздушной почвы выбрана плотная глинистая;

используются семена старше двух лет;

не было подготовки семян с замачиванием;

слишком глубокая посадка;

не хватает влаги в почве.

Трудности посева связаны с мелким размером семенного материала. Каждый огородник исхитряется, как может, чтобы равномерно посеять морковные семена и быстрее получить всходы.

При посеве нужно учитывать важный момент: большое содержание эфирных масел мешает полноценному насыщению семян влагой.

Выручает необычный, но очень эффективный метод посадки. Семена помещаем в тряпочку, заворачиваем и закапываем на пол штыка лопаты. Через пять дней проверяем.

Ростки не вышли, но семена разбухли. Их нужно присыпать крахмалом и посеять в готовые канавки.

Располневшие семечки хорошо заметны на земле и поэтому их удобно раскладывать, не загущая посев. Всходы такая посадка даст уже через 5 дней.