Агроном-любитель рассказал про надежные сорта томатов с гарантированным урожаем

О своих любимых надежных сортах томатов, 100% дающих отменный урожай, рассказал садовод со стажем.

Любаша

Гибрид из серии ультраранних. Рост куста невысокий - до 95 см. Редко болеет, особенно устойчив к вершинной гнили. Плоды не трескаются. Урожай можно собирать до первых заморозков, не оставит вас без помидоров даже в сырую и холодную погоду. Плоды вкусные в свежем виде и годятся для заготовок.

Де Барао

Сорт относится к позднеспелым. Плоды дает через 4 месяца после выхода ростков. Помидорки получаются небольшие - весом до 60 г. Кожица плотная, мякоть мясистая и сочная. Нежный приятный вкус с кисло-сладкими нотками. Отмечается устойчивость к основным заболеваниям томатов. Очень хорошо плодоносит - покрывается плодами от верху до низу. Трещины на кожице не образуются, поэтому плоды долго хранятся. Удобны для закаток в целом виде, потому что крупные не растут.

Кострома

Очень хорошо переносит неблагоприятные внешние условия и не боится болезней. Кустики отличаются дружным созреванием и долгим обильным плодоношением. На кистях могут висеть до 7 помидорок, которые хороши в свежих салатах и зимних консервациях.

Чио-чио сан

Сорт, который славится плодовитостью. На кустике может вырастать до 40 плодов и более. Томат неприхотлив, уход за ним традиционный без выкрутас. Плоды вытянутой формы, напоминают сливу. Внутри сочные, мясистые, водянистости нет. Можно солить, мариновать, закатывать целыми плодами. Передержав на кусте, вы получите растрескавшиеся плоды, которые потом нельзя хранить. Так что урожай собираем вовремя.