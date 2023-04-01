Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева в третий раз стала мамой

О том, что Наталья Бочкарева вновь станет мамой, стало известно в декабре 2022 года. У звезды российского кино и театра уже есть двое детей -16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы, уточняет СтарХит.

А сегодня артистка поделилась в соцсетях своей радостью: она родила тертьего ребенка. Наталья подчеркнула, что беременность была долгожданной. Она давно мечтала опять ощутить радость материнства и, несмотря на трудности, это чудо свершилось.

Теперь я многодетная мать. Безумно рада этому и счастлива. И это - не первоапрельская шутка, — написала Бочкарева в личном блоге.

К слову, не все поклонники поверили в эту новость.

Ага, с первым апреля! Это не шутка? — сомневаются одни.

В то же время другие уверены в достоверности слов актрисы.

Поздравляю с третьим человеком! Родился сегодня? Растите здоровыми и счастливыми, — радуются фанаты красотки из популярного ситкома.

Отец ребенка - личный помощник актрисы Роман. Пара тайно зарегистрировала свои отношения в 2020 году и планировала рождение общего наследника. После ряда неудачных попыток Наталья забеременела.

Свое интересное положение Бочкарева скрывала как могла: носила свободную одежду, почти не делилась снимками в Сети. Но, когда артистка была на седьмом месяце беременности, журналисты узнали правду.