Куры способны запоминать до 100 лиц и видеть больше 100 миллионов цветов
13:33 2023-04-01
Эти домашние птицы на самом деле не являются такими глупыми, как о них принято думать.
-
-
15:43
Храмова Оксана
Агроном-любитель объяснил, что лучше выбрать для расады: вермикулит или перлит
Многие садоводы разводят рассаду своими силами, а не берут покупную. При самостоятельном выращивании, как правило, и грунт готовится тоже свой. Что добавить в него, перлит или вермикулит, ответил эксперт.
-
-
15:19
Храмова Оксана
Дачный эксперт указал сорта моркови, которая будет храниться до нового сезона
Морковь выращивают, чтобы лакомиться свежесобранной и не только. Большинство дачников делают запасы на зиму, чтобы можно было радовать себя морковкой морковкой до весны. Но не все сорта могут долго лежать.
-
-
-