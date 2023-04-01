Куры способны запоминать до 100 лиц и видеть больше 100 миллионов цветов

Дачный эксперт указал сорта моркови, которая будет храниться до нового сезона

Морковь выращивают, чтобы лакомиться свежесобранной и не только. Большинство дачников делают запасы на зиму, чтобы можно было радовать себя морковкой морковкой до весны. Но не все сорта могут долго лежать.