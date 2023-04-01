Уксус, травы и ловушки: как кардинально и экологично ибавиться от яблонной плодожорки

Как избавиться от такого коварного врага, как яблонная плодожорка? Опытные дачники советуют пользоваться дедовскими методами - без магазинной химии.

Один из вариантов основан на использовании яблочного уксуса. Для того, чтобы приготовить из него приманку, нужно 3 дня продержать уксус в тепле. Затем 1 стакан средства налить в 3-литровую банку, до половины наполненную водой. Подвесить на дерево на высоте около полутора метров.

Моль будет лететь на сладкое, и утонет в воде. Останется только выбросить вредителя. Менять такие банки с раствором яблочного уксуса надо раз в неделю.

Яблонную плодожорку отпугивает обыкновенная ромашка аптечная, которую нужно посадить возле деревьев.

Что касается борьбы с яблонной молью, то здесь эффективно действует настой и отвар тысячелистника. Для приготовления наятоя нужно 700 г сухой либо 2 кг свежей травы (собранной в период цветения) залить 10 л кипятка. Настоять пару дней. процедить.

Отвар готовят из такого же количества сырья, только кипятят полчаса и фильтруют. Перед обработкой нужно добавить 20 г натертого на терке хозяйственно мыла - чтобы отпугивающее средства задержалось на ветках.