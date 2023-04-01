Поливайте рассаду настоем банановой кожуры: она будет крепкой и здоровой

Такая подкормка поможет ускорить рост рассады, сделает ее коренастой, крепкой и снизит риск развития грибковых заболеваний. А еще в кожуре содержаться гормоны роста, которые рассаде пойдут только на пользу.

Для приготовления удобрения кожуру 2-х бананов нарезают на небольшие кусочки, заливают 1 л теплой воды (температурой 40 градусов). Емкость нужно неплотно прикрыть крышкой и настаивать 2-4 дня. Затем средство разбавляют один к одному отстоянной водой и можно поливать растения. Рассаду поливают таким настоем 1-2 раза в неделю.

Если в емкости с банановым настоем появилась черная плесень, то такое средство использовать нельзя. Плесень способна погубить рассаду.