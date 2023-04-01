Экс-жене Моргенштерна подарили черный Mercedes-Maybach за 5 млн российских рублей

Модель отметила свой 23-й день рождения в одном из ресторанов Москвы. Поздравить девушку пришли друзья - блогеры и звезды. Дилара доказала, что она из-за развода с рэпером не переживает, и от души веселилась на шумной вечеринке.

Девушка пояснила, что сам праздник стал для нее сюрпризом от близких. И все хлопоты они взяли на себя: забронировали заведение, пригласили ведущего и разослали приглашения. Зинатуллина в восторге от праздника.

Вот это да! Мне 23. Хочу сказать, что все - от организации праздника до подарков - дело рук моих друзей. Спасибо за такое окружение, которое делает счастливой. Спасибо-спасибо-спасибо! — высказалась Дилара.

Девушка получила много подарков, и самым дорогим стало авто. Ключи от иномарки ценой в пять миллионов российских рублей модели вручили в разгар вечеринки.

Когда Дилара вышла на улицу и увидела перед заведением черный Mercedes-Maybach с большим красным бантом на крыше, пришла в восторг.

Не удивляйтесь реакции на машину: у меня она своеобразная, потому что чего-чего, а машину точно не ожидала! - сообщила Зинатуллина.

Дилара и Алишер поженились в 2021-м году. Пара сыграла пышную свадьбу в Москве. Весной 2022-го года Зинатуллина подтвердила, что они рассталась с Валеевым и подали на развод.