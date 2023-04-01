Садовод-эксперт назвал томаты, которые можно сажать без рассады

Если вы проживаете в средних широтах, эти сорта можно посадить в теплицу без выращивания рассады. За 10 дней до этого грунт надо прогреть, накрыв его пленкой.

Останется только определиться с сортом и сроком посадки.

Томат Безрассадный

Кусты вырастают невысокие. Поливать часто не нужно. Не боится болезней, включая фитофтору. Не страдает от скачков температур. Вкус с легкой кислинкой. Плоды отличаются хорошей лежкостью.

Крайний север

Тоже низенький сорт, хорошо растет в любых погодных условиях, комфортно себя чувствует при низких температурах. Плоды завязываются уже при +10 градусах. Отмечается дружное созревание. Не страшится резких похолоданий. Крепкий иммунитет, защищающий от многих грибковых болезней. Мякоть нежной консистенции со сладкими нотками.

Спринт 2

Невысокий томат, который не нуждается в подвязывании и формировании куста. Уже на 80-й день после всходов можно собирать урожай. Плоды завязываются даже в при самых плохих погодных условиях. Фитофтора обходит стороной. Форма округлая чуть сплюснутая.

Грунтовой

Устойчив к резким сменам погоды, не боится морозов. Дает стабильный богатый урожай. При выращивании не требует к себе особого внимания. Растет почти сам по себе. Выраженный сладкий вкус.