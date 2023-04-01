5 простых приемов, чтобы в телице никогда не поселилась белокрылка

Если этот вредитель поселится в огороде и саду, то избавиться от него не так-то просто. Но это возможно.

Как распознать белокрылку

1. Возле растений вьются мелкие мошки белого цвета.

2. На листьях можно заметить многочисленные белые точки.

3. На побегах и листьях появилась липкая масса.

4. Листья вянут и скручиваются.

5. На листьях видны жёлтые пятна с неявными краями.

6. С нижней стороны листьев видны личинки.

7. Растения сбрасывают листья.

Принимаем меры

Ловушки с клеем

Это средство уничтожает только взрослые особи. Ловушки продаются в специализированных магазинах. Подойдет также и липкая лента от мух. Можно сделать ловушки своими руками. На картонку нанести канифоль, вазелин или мед.

Вода с мылом

Раствор мыла парализует насекомое и белокрылка гибнет в течение 2-3 дней. Раствор готовится просто: хозяйственное или дегтярное мыло натереть на терке и растворить его в 6-7 л воды.

Опрыскать растения в пасмурную погоду или в вечернее время.

Настой табака

Табак из одной пачки сигарет залить 1 л кипятка, настоять 5 дней в темном прохладном месте под крышкой. Процедить и опрыскивать растения 1 раз в три дня.

Раствор нашатырного спирта

В ведре воды растворить 2 ст.л. нашатырного спирта и 30 мл жидкого мыла. Все тщательно перемешать и опрыскать пораженные растения. При необходимости, обработку повторить через 2-3 дня.