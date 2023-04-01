5 простых приемов, чтобы в телице никогда не поселилась белокрылка

Если этот вредитель поселится в огороде и саду, то избавиться от него не так-то просто. Но это возможно.
Как распознать белокрылку
1. Возле растений вьются мелкие мошки белого цвета.
2. На листьях можно заметить многочисленные белые точки.
3. На побегах и листьях появилась липкая масса.
4. Листья вянут и скручиваются.
5. На листьях видны жёлтые пятна с неявными краями.
6. С нижней стороны листьев видны личинки.
7. Растения сбрасывают листья.
Принимаем меры
Ловушки с клеем
Это средство уничтожает только взрослые особи. Ловушки продаются в специализированных магазинах. Подойдет также и липкая лента от мух. Можно сделать ловушки своими руками. На картонку нанести канифоль, вазелин или мед.
Вода с мылом
Раствор мыла парализует насекомое и белокрылка гибнет в течение 2-3 дней. Раствор готовится просто: хозяйственное или дегтярное мыло натереть на терке и растворить его в 6-7 л воды.
Опрыскать растения в пасмурную погоду или в вечернее время.
Настой табака
Табак из одной пачки сигарет залить 1 л кипятка, настоять 5 дней в темном прохладном месте под крышкой. Процедить и опрыскивать растения 1 раз в три дня.
Раствор нашатырного спирта
В ведре воды растворить 2 ст.л. нашатырного спирта и 30 мл жидкого мыла. Все тщательно перемешать и опрыскать пораженные растения. При необходимости, обработку повторить через 2-3 дня.