Дачный эксперт указал сорта моркови, которая будет храниться до нового сезона

Проблема хранения моркови стоит перед многими садоводами. Бывает, что урожай собран большой, а как его уберечь надолго, непонятно.

Жалко, что пропадает столько плодов. В этом деле сорт имеет большое значение, именно на сортовые особенности надо смотреть, выбирая морковь для длительного хранения.

Королева осени

Она из группы позднеспелых, но храниться будет до нового урожая. Болезни ее почти не беспокоят, низких температур не боится.

Форма плодов длинная, ровная, аккуратная. Сладкая и сочная на вкус, долго лежит, может использоваться и в свежем виде, и для заготовок.

Император

Дает очень крупные корнеплоды с острым кончиком. Основными болезнями моркови не болеет. Устойчив к цветушности. Хранение возможно до весны, урожай собираем на 135-й день.

Сорт отличается повышенным содержанием каротина. Очень сочная морковь, сахаристо-сладкая. Даже сердцевинка со сладким вкусом.

Корнеплоды во время лежки не портятся, остаются вкусные и свежие, как с грядки, полежав становятся даже вкуснее.

Аленка

Важное качество - неприхотливость, не боится перепадов погоды, при хранении не трескается, устойчив к распространенным болезням. Отлично лежит до весны, все вкусовые свойства сохраняются.